Tras hacerse público su distanciamiento con Luciana Fuster, Flavia Laos reveló detalles de su reconciliación con la Miss Grand International 2023 en Colombia. La actriz contó que sostuvieron “una conversación de cinco horas” y que “ese amiste se tenía que dar”.

En declaraciones para Amor y Fuego, la actriz contó que el reencuentro se dio en el aeropuerto y que se saludaron con total naturalidad, como si nada hubiera ocurrido entre ellas. “ Nadie lo esperaba, ni siquiera nosotros ”, expresó.

“ Fue raro, no hubo mala onda, y ese mismo día nos fuimos juntas en el taxi al hotel y hablamos muy bonito, una conversación de 5 horas. Hicimos una pijamada party ”, añadió la también influencer.

Flavia dijo que su reconciliación con Luciana ‘se tiene que dar’: “ Siento que hemos retomado la amistad sincera, nos quedamos hablando horas. fue un malentendido y ya lo dejamos claro entre las dos ”.

El distanciamiento entre Luciana Fuster y Flavia Laos se produjo cuando la primera inició una relación sentimental con Patricio Parodi, expareja de la segunda. Esto ocurrió a inicios de 2022, y en ese momento se habló de una presunta “falta de códigos”.

Por aquel momento, Flavia había puesto fin a su relación con ‘Pato’ en septiembre de 2021, lo que llevó a que un sector de sus seguidoras la apoyara, mientras que otro grupo se inclinó por Fuster.

Dos años después, en julio de 2024, la exMiss Grand International anunció el fin de su relación con el chico reality. Desde entonces, no volvió a ser vista junto a Flavia Laos, quien fue su amiga. Por ello, su reciente reencuentro ha vuelto a sorprender.