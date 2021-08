Flavia Laos y Patricio Parodi terminaron su relación sentimental, según reveló una fuente cercana a los modelos al conductor Rodrigo González ‘Peluchín’.

MIRA AQUÍ: Mamá de Patricio Parodi y su cariñoso mensaje a Flavia Laos por su cumpleaños

El presentador de “Amor y Fuego” leyó en su programa un mensaje que le escribió su fuente y aclaró que Flavia puso fin a su relación con Patricio en buenos términos.

“Ellos han terminado hace un buen tiempo. Asumo un par de meses, quizá menos, los motivos no se saben claramente. Lo que sí, dice cada uno por su lado, es que no hay terceros, eso lo han dejado claro ellos. No han terminado peleados, pero tampoco han quedado como amigos”, leyó el popular ‘Peluchín’.

La misma fuente aclaró que Flavia y Patricio sí coincidieron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez antes de viajar a Miami, pero ya en Estados Unidos no se han encontrado y no han compartido momentos juntos, pese a que Laos celebró su cumpleaños el domingo 1 de agosto.

“En el aeropuerto, Patricio había sacado su pasaje y no tenía nada que ver con Flavia. El llegó al aeropuerto y como novela, apareció Flavia en la puerta de embarque. En la foto que salió de ellos, Patricio no sabía que se iba a encontrar con Flavia. Para no hacer ‘roche’ Patricio y Flavia llevaron la fiesta en paz, se saludaron, hablaron, se subieron a ese avión y no volvieron a cruzar palabra alguna. No se han visto en estos días, ni tienen planes de verse porque esa relación ya se terminó”, comentó el presentador de Willax TV.

VIDEO RECOMENDADO

Flavia Laos celebró su cumpleaños en Miami y sin Patricio Parodi

La influencer compartió distintos videos desde una discoteca en Miami, donde se lució junto a sus amigas, su hermana Kiara Laos y la actriz Mayra Goñi.