Las palabras de Susy Díaz sobre la presunta agresión de su expareja Walter Obregón a su pareja le pasan factura a Florcita Polo. La hija de la “Reina de las dietas” publicó un inspirador mensaje a las mujeres, pero no todo terminó bien.

“Me encanta la mujer en la que me estoy convirtiendo. Ella sabe lo que vale. Ella tiene grandes límites. Está motivada y lista para hacer que todo suceda”, publicó la esposa de Néstor Villanueva en una publicación de Instagram.

No obstante, la publicación no consiguió el objetivo de inspirar a las mujeres, sino que alentó a los comentarios que recordaban los desagradables comentarios de su madre en el programa de Magaly Medina.

“Me encanta la mujer y madre en que te has convertido, pero por favor no sigas el ejemplo de tu madre, realmente ayer nos dimos cuenta que no nos representa como mujer”, comentó una usuaria.

“Estás linda florcita, pero ayer tu mami nos decepcionó por sacar cara por un pegalón”, indicó otra internauta.