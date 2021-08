Susy Díaz discutió con Magaly Medina por defender a su expareja Walter Obregón, quien es acusado por su actual pareja por agredirla de manera física y psicológica. La conductora de TV no soportó que la rubia justifique la violencia al decir que era ‘un castigo de Dios’, por lo que la cortó cuando agradecía a sus canjes.

“A mí que me interesa la vida de esa mujer, tiene lo que merece, está pagando lo que me hizo. Las personas que me que quitan a mi pareja ¿Cómo están? ¿Geni Alves es feliz?”, dijo Susy Díaz.

Luego continuó con: “¡Es el karma! Están pagando el karma. Es el castigo de Dios, todas las que me quitan a mi pareja no son felices. Por eso ahora mi nueva pareja no la saco a la televisión para que no me la quiten, mi guardado nadie me lo ha encontrado”.

¡Qué irresponsable eres Susy!

Ante las palabras de Susy Díaz, Magaly Medina quedó impactada y arremetió contra la excongresista tildándola de irresponsable y que solo piensa en la venganza.

“Para ti la venganza es más. ¡Qué irresponsable eres Susy! Yo pensé que tenías mejor corazón. Eres una revanchista. ¿Cómo puedes desearle el mal a la gente? Esta mujer puede morir en manos de tu mediocre exnovio. De verdad hay cosas que y mismo no puedo saber, la realidad supera la ficción. Tú piensas cómo muchos hombres de este país, por eso es que seguimos como estamos”, indicó Magaly.