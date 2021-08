Magaly Medina inició su programa presentado una denuncia contra Walter Obregón, ex pareja de Susy Díaz. Fue la actual conviviente del empresario, Iris Castillo, quien lo demandó. La mujer detalló cómo fue la agresión que sufrió y también su pequeña mascota.

“Él me jaló, me metió a su tienda y ahí fue donde me jaló el cabello, me metió patadas (...) mi perrito se salió de mi cartera y Walter lo levantó y lo tiró cinco metros y mi perrito gritó y pensé que ya lo había matado y dije no yo salgo de acá porque éste también me mata”, comentó Iris a Magaly en un enlace EN VIVO.

“Se molestó porque hice una mueca”

En un informe presentado en el programa de Magaly Medina, Iris contó que la agresión de Walter comenzó porque ella hizo una mueca al probar el vino que el conocido ‘príncipe de Huarmey’ le sirvió.

“Me sirve el vino y me dice: ‘está rico’. Yo hice una mueca porque estaba amargo. Se molestó porque hice una mueca y le dije que no quería tomar. Se quedó con eso”, agregó Iris, quien contó ya había sido agredido anteriormente.

Iris también contó entre lágrimas que Obregón pateó a su mascota: “Mi perrito se acercó y lo tiró con todo”.