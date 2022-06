Florcita estuvo presente en el programa de Magaly Medina, donde contó entré lágrimas todo lo que vivió con Néstor Villanueva. La hija de Susy Díaz también reveló que le dio a su expareja todo el dinero de su herencia que le tocó tras el fallecimiento de Polo Campos para que compre un departamento.

“Yo le di el dinero de la herencia de mi padre que en paz descanse, de la herencia yo le presté el dinero, que no me ha devuelto, entonces era mi casa y de mi casa me está botando”, contó Florcita a Magaly Medina.

Luego continuó con: “yo le presté ese dinero de la herencia de mi padre para que compre el departamento”.

Cabe mencionar que Florcita aseguró que Néstor aún no le ha pagado ni un sol del préstamo que le dio. Además, también reveló que el cantante no pagó nada en su boda ni compraba los pañales para sus hijos.

“Ni en la conciliación gastó ni un sol, pero el señor está acostumbrado porque te cuento que nos casamos y él no gasto ni un sol de su bolsillo. Mi hijo nació y tampoco gastó ni un sol”, señaló.

Néstor Villanueva le dijo a Florcita que si quita las denuncias de violencia le firma el divorcio

En la última edición del programa de Magaly Medina, Florcita contó toda su verdad sobre el maltrato psicológico que vivió mientras mantenía una relación sentimental con Néstor Villanueva.

“Hace días me tiene chantajeada, que si no retiraba las denuncias de maltrato psicológico, no me firmaba el divorcio (...) supuestamente la semana pasada íbamos a firmar el divorcio, ya tenía los papeles y ahora me viene con eso (...) quieres ser libre, retira las denuncias que me has puesto, me dijo”, expresó Florcita.

