Florcita se presentó en el programa de Magaly Medina y, entre lágrimas, contó que su hijo de 10 años quiso pegarle a su papá Néstor Villanueva, al ver que quiso agredirla. Ella, para separarlos, le dijo al menos que no pasó nada y que se calmara.

“Hay maltrato psicológico y él lo sabe bien (...) ese daño lo está haciendo a mis hijos, debería de pensar más en ellos porque ya no quieren ni verlo”, expresó Florcita entre lágrimas.

Magaly Medina le preguntó a Florcita que si su hijo en alguna oportunidad la quiso defender del maltrato que vivía, por lo que la hija de Susy Díaz respondió que sí.

“Sí, un día casi se le va encima a él y yo le dijo hijo no, no pasó nada. Ese niño de 10 años a visto muchas cosas como él ya fue al psicólogo y ya contó muchas cosas”, expresó.





Néstor Villanueva asegura que no se divorcia de Flor Polo “por falta de tiempo”

Niega todo. El cantante Néstor Villanueva rechazó no desear firmar el divorcio con su todavía esposa Florcita Polo.

El cumbiambero acudió al set del programa “Amor y Fuego”, conducido por la presentadora Gigi Mitre, para responder sobre dicho tema y el supuesto cobro de 20 000 mil soles que realizó para firmar los documentos.

“En ningún momento falté a mi matrimonio, no fui infiel (…) no he sido infiel, he respetado mi matrimonio hasta los últimos días”, aseguró.

En otro momento, Villanuevatambién respondió puntualmente los reclamos de su expareja sobre su supuesta negativa para formalizar su separación.

“Eso es falso, hay conversaciones inclusive donde ya habíamos quedado con la mamá de mis hijos, para ver el divorcio, pero por cuestiones de tiempo no se ha podido (…) por el tiempo de los dos”, comentó.

