Magaly Medina reveló que Néstor Villanueva le está pidiendo 20.000 soles a la producción del programa ‘Magaly TV: La Firme’para firmar el divorcio a Flor Polo en televisión.

La periodista se mostró indignada por las intenciones de Villanueva, que se había comprometido anteriormente a firmarle el divorcio a la madre de sus hijos fuera de cámaras hace tiempo.

“Que venga a firmar no me suma, pero creo que esa chica merece tener su soltería; esa relación está muy desgastada (...) Mandó a su productora y resulta que esto de cumplir su promesa de ir a la notaría y firmar el divorcio tenía un costo para nuestro programa: 20.000 soles. A mi reportero, le dijo no, son 20 mil soles”, expresó Magaly Medina en su espacio de ATV.

“No vamos a pagar por algo que él tiene que hacer si está hecho de buena manera, si realmente dice que respeta y ama a sus hijos. Su palabra tenía precio. Me pareció tan ofensivo que nos cobrara por algo que él tiene que hacerlo de corazón (...) Si amas a una mujer déjala ir porque ya no es feliz contigo. Déjala que vuele sola ¿De qué estamos hablando?” , agregó.

Le sigue los pasos a Andy V

Magaly Medina señaló que Néstor Villanueva le estaría siguiendo los pasos a Andy V, quien se negó a darle el divorcio a Susy Díaz durante siete años.

“Andy V hizo lo mismo con Susy y la tuvo años sin poder divorciarse. Tratará de hacerle lo mismo. Qué feo, se ve horrible”, acotó.

