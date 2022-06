Las cámaras de Amor y Fuego captaron a Melissa Paredes en un evento de modas. La modelo aprovechó las cámaras para dar detalles sobre su fallida relación con su expareja Gato Cuba.

“Siento que estos escándalos los hacen a propósito para poder, de alguna manera, conseguir algo de dinero. Qué fea manera de poder conseguirlo con hablar de tu vida privada, pero eso es cuestión de cada uno”, señaló Mayella Lloclla en el pasado.

Ahora, a través de las cámaras de Amor y Fuego, Melissa Paredes le respondió a su excompañera, afirmando que está mal informada con respecto a su tema con Gato Cuba.

“Está un poco mal informada porque, de hecho, nadie quiere que le pase esto en la vida, no es una manera de hacer dinero. A mí no me pagan por hacerme mala fama y porque me ataquen. Está un poco confundida”, expresó Melissa.

Melissa no descarta casarse con El Activador

Melissa Paredes habló entusiasmada sobre su actual relación con Anthony Aranda, miembro del programa “Esto Es Guerra”, y no rechazó que ambos den juntos un siguiente paso en su noviazgo.

“No veo ningún anillo. Si me vuelvo a casar, claro, pero me voy a casar de negro. Si me caso de blanco sería bien conchudo... (risas) (¿Te volverías a casar entonces?) obvio, claro, y de blanco todavía, con velo encima”, manifestó.