Las cámaras de “Amor y Fuego” abordaron a Melissa Paredes para consultarle por los comentarios que hizo Michelle Alexander , quien la cuestionó por permitir que su madre interviniera en los dimes y diretes que protagonizó con el padre de su hija, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“¿Cómo vas a meter a tu madre en tus dimes y diretes? “No sé por qué, pero me acordé del programa de Laura Bozzo”, fueron los mensajes que compartió la productora de televisión en su storie de Instagram.

Tras varias semanas de silencio, la protagonizad de “Ojitos Hechiceros” decidió romper su silencio. “Digamos que ya no estas en buenas ‘migas’ con Michelle Alexander”, consultó la periodista de “Amor y Fuego”.

“Yo no sé, la verdad, yo no me peleo con nadie. No soy rencorosa, no tengo ningún problema con nadie hasta donde yo sé”, respondió escuetamente la exconductora de “América Hoy” evitando

Por otro lado, Melissa también se refirió al comentario que hizo Mayella Lloclla, quien dijo que considera que la polémica es usada por sus protagonistas para generar dinero.

“Creo que está un poquito mal informada porque de hecho nadie quiere que le pase esto en la vida. No es una manera de conseguir dinero, a mí no me pagan por hacerme mala fama, porque me ataquen, creo que está un poquito confundida”, acotó, en un tono más serio Parede.

