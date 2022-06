Amor y Fuego presentó declaraciones de Melissa Paredes donde una vez más negó que le haya sido infiel al Gato Cuba. Además, la también modelo se negó a hablar sobre Ale Venturo.

“Si yo hubiera sido infiel hubiese dicho ‘Oye, sorry, la fregué, y ya está’, pero no fue así. A parte fue un beso, como si hubiera sido no sé...”, comentó Melissa Paredes para Amor y Fuego.

“¿Y a Ale Venturo no tienes que decirle nada?”, preguntó la reportera del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre. “No, nada, no la conozco (...) no tengo nada qué decir al respecto, me da vergüenza ajena”, contestó Melissa Paredes.

Melissa Paredes contra ‘Don Gato’: “Que se preocupe de su tema legal y se mantenga al margen”

Melissa Paredes le envió un contundente mensaje a su exsuegro Jorge Cuba, padre del deportista Rodrigo “Gato” Cuba, tras su divorcio.

“Que ese señor se preocupe de sus temas legales, he leído por ahí que se le viene bien fea la cosa. En vez de estar preocupándose por mi tema y por mi hija yo creo que ya ¿No? ya ha pasado mucho tiempo, que se mantenga al margen”, manifestó al programa “Amor y Fuego”.

La ex reina de belleza, quien fue ampayada en octubre del año pasado con su ex compañero de baile Anthony Aranda, también se refirió a la situación legal de su exsuegro, sin embargo, destacó que “nunca” se alegraría “de la desgracia ajena”.

“Nunca me voy a alegrar de la desgracia ajena, pero hay personas que se olvidan de otras cosas más importantes que hacemos como seres humanos y latigan a una mujer por algo...”, puntualizó.