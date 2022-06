En la última edición de su programa en ATV, Magaly Medina tuvo como invitada a Dalia Durán, quien le contó por qué negó haber sido violentada sexualmente por su expareja John Kelvin.

Recordemos que a Jhon Kelvin se le dictó sentencia de 21 años de prisión por haber agredido sexualmente y golpeado a Dalia Durán.

“Yo no soy una mentirosa, pero en mi condición, había pasado muy poco tiempo, hasta el día de hoy es muy doloroso, a veces los golpes se van, pero lo que queda en el corazón son los que duelen más”, expresó Dalia en el programa de Magaly Medina.

La modelo cubana también confesó que la situación sería diferente si su atacante hubiera sido un desconocido, pero lamentablemente es su esposo.

“No se trata de cualquiera quien me golpeó, se trata de mi esposo, el padre de mis hijos con quien he convivido por más de 13 años”, contó.

“No voy a justificarlo, pero espero que sea así para todos”

Dalia Durán tambié comentó sobre los 21 años de prisión que le dieron a su exesposo y pidió que la justicia sea para todos.

“A mí me ha costado mucho entender muchas cosas durante este proceso, es algo normal. He aclarado, este proceso sigue siendo doloroso. Nada cambia el hecho de que sea el padre de mis hijos. Ha cometido un delito, no estoy apañando ni defendiendo lo que hizo, pero me asustó cuando dijeron 20 o 21 años”, aseguró inicialmente.

Luego continuó con: “si bien Jhon es una persona pública, no voy a justificar para nada lo que hizo, pero espero que la justicia sea justa para todos. Así como lo han sentenciado a él, yo digo que espero que no sea que así hacemos y lo ponemos a él de ejemplo. Espero que sea así para todos. He visto otros casos y digo, ¿cómo es posible que maten y le den poco tiempo? John, que hizo un delito, pero ¿20 o 21 años? Mis niñas tienen 4 años, mi mente empezó a maquinar, él va a salir cuando tengan 24 años”,

