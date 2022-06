Andrea San Martín se volvió viral en redes sociales, ya que comunicó a sus seguidores que fue internada y operada de emergencia en una clínica local. Cabe mencionar que el motivo de la intervención aún se desconoce, pero se manejan varias hipótesis.

En amor y Fuego se soltó una hipótesis sobre la intervención de emergencia de Andrea San Martín y sería que la modelo habría sufrido una pérdida de un bebé.

“Andrea San Martín en un confuso episodio de su vida, fue internada en una clínica local y se bajaran varias hipótesis. Sebastián Lizarzaburu no ha querido declarar, no ha sido claro y no se sabe por qué está internada (...) una de ella es que sufrió una pérdida, información que salió desde dentro de la clínica desde su entorno más cercano”, contó Rodrigo González.

Por su parte, Andrea San Martín emitió un comunicado donde confirmaba que sí fue operada de emergencia pero no dio más detalles.

“Ayer tuve una operación de último minuto y por lo poco que le consultaron a Sebastián se están especulando ‘n’ series de motivos pero quiero dejar en claro que todo lo concerniente a mi salud lo he mantenido al margen de las redes sociales desde hace muchísimo tiempo, puesto que más allá de ser un personaje público, ambos decidimos llevar nuestra relación amorosa, familiar y personal de tal manera que la cuidamos ante opiniones públicas”.

