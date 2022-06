La ex reina de belleza Melissa Paredes respondió nuevamente sobre su polémica separación del deportista Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

MIRA ESTO: Melissa Paredes le muestra su apoyo a Janet Barboza tras revelar que atraviesa una crisis en su relación

La modelo reafirmó que no solo no engañó a su expareja y padre de su hija, sino que él “sabía que entrenaba” junto a Anthony Aranda, con quien fue ampayada en octubre del año pasado, en el mismo gimnasio que ellos.

“Si yo hubiera sido infiel hubiese dicho ‘Oye, sorry, la fregué, y ya está', pero no fue así. A parte fue un beso, como si hubiera sido no sé...”, comentó la también actriz en diálogo con el programa “Amor y Fuego”.

Por otro lado, la ex conductora de televisión, presente al desfile de la nueva colección IS OVER del diseñador Genaro Rivas, indicó que

Melissa Paredes sobre su personaje en nueva película de Carlos Alcántara: “Es una chica de la vida alegre”

Melissa Paredes asombró a muchos de sus seguidores al revelar que estará en la nueva película de Carlos Alcántara interpretando a una chica sexy. Además, la modelo tendrá un escenas subida de tono con ‘Machín’.

“Con ‘Igualita a mí’ hago un rol diferente que nunca antes desarrollé. Mi personaje me encanta, es bien sexi, distinto a todo lo que hice antes. Carlos Alcántara, ‘Machín’, me llamó para este proyecto donde tengo un papel pequeño, que es el de una chica de la vida alegre, y dije ‘¿por qué no?’”, contó para Trome.

Luego continuó con: “yo no busco el protagónico, solo deseo actuar. Lo de ‘Ojitos hechiceros’ se dio porque luego de hacer mi casting para el personaje de la malvada, la producción vio mis pruebas, me llamó y decidió darme el rol de ‘Estrellita’”.