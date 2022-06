Melissa Paredes no tuvo reparos en referirse a las recientes declaraciones de Janet Barboza en torno a su relación sentimental con Miguel Bayona. La actriz y modelo felicitó a la conductora de “América Hoy” por contar la difícil situación que atraviesa con su relación a distancia.

En una reciente declaración para el diario La República, Melissa Paredes aseguró que Barboza hizo lo correcto al salir al frente y contar los difíciles momentos que atraviesa con su relación sentimental, algo que ella hizo en su pasado.

“Altos y bajos siempre van a haber. Me gusta que haya puesto las cosas en claro porque es lo que se tiene que hacer, viendo mi caso peor aún, entonces me parece bien que lo haya dicho”, manifestó Paredes al citado medio.

“No le desearía el mal a Janet ni a nadie. De hecho, me parece bien que lo haya comunicado para evitar malos entendidos y cosas feas, como la mía que fue muy fuerte, y como mujer tiene todo mi apoyo”, añadió la actriz.

Como se recuerda, Janet Barboza fue consultada por si situación sentimental en “América Hoy” y no tuvo reparos en contar que atraviesa una crisis y calificó a la distancia como el primer obstáculo que se ha interpuesto entre ella y su pareja.

“No puedo decirles que está bien todo, porque no es verdad. Si de por sí, estando aquí, teníamos días buenos y malos, imagínense ahora al no ver a la persona que uno quiere. El amor no se acabó porque hay un cariño que hay siempre. Miguel Bayona es un hombre increíble... Nos hemos dicho lo mucho que nos queremos y nos respetamos, pero, al mismo tiempo, entendemos que la distancia es un obstáculo”, señaló.

