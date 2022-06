Alessia Rovegno se pronunció por los cuestionamientos que recibió por su desenvolvimiento oral ante cámaras. La participante al Miss Perú contó al Trome que su experiencia laboral está vinculada a la imagen pero no tanto a interactuar con la cámara y hablar ante ella.

“Claro, esto también es todo un reto para mí porque en mi trabajo de modelaje, vas a la sesión de fotos, haces las fotos, trabajas y te vas, te pagan por eso. Esto es más un tema de estar dispuesta a programas de televisión, conversar por lives, conversarle a tu público, que me encanta, pero es algo nuevo”, dijo la modelo.

“Entonces, los comentarios positivos y negativos, los respeto y no dejo que me afecten emocionalmente. Estoy feliz de estar aprendiendo cosas nuevas”, explicó la novia de Hugo García.

La concursante del certamen de belleza contó que está aprendiendo nuevas cosas en su preparación, sobre todo en el modelaje.

“Siento que he aprendido muchísimo y también mucho de mí, ha sido todo un reto(...)Es más, me emociona aprender cosas nuevas sobre todo en el modelaje, la pasarela es muy diferente al certamen del Miss Perú, desde cómo te paras, hasta la sonrisa, es todo una técnica que yo no conocía para nada”, reveló.

