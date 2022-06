Le habló fuerte y claro. La presentadora del programa “Magaly TV La Firme”, Magaly Medina, criticó el desempeño de la modelo Alessia Rovegno en el certamen de belleza Miss Perú.

“Nos ha llamado la atención la carencia del lenguaje y de vocabulario, de desempeño y de ángel de Alessia Rovegno. Una chica guapa, indudablemente”

La “urraca”, quien denunció un supuesto “favoritismo” de la organización del evento hacia la hija de Bárbara Cayo, aclaró que no tiene “nada personal” contra la también influencer y su familia.

“No tengo nada contra ella, el que sea hija de Bárbara Cayo no me va, porque yo no voy por la vida guardando rencores, sacando mi cuchillo y acuchillándolas. (…) Somos pocas las que llegamos hasta donde estamos sin padrinos y sin madrinas”, señaló.

Magaly Medina se ríe al oír respuestas de Alessia Rovegno: “No la hagan hablar” (VIDEO)

No la suelta. La presentadora del programa “Magaly TV La Firme”, Magaly Medina, volvió a cuestionar a la modelo e influencer Alessia Rovegno, aspirante a Miss Perú.

MIRA ESTO: “Que aprenda a hablar, quítenla de mi vista”: Magaly Medina critica a Alessia Rovegno (VIDEO)

“No me parece una gran belleza, es una chica guapa pero no le veo algo que realmente cautive. Tiene unos ojos bonitos pero cuando uno va a un certamen, como Miss Universo, hay cien chicas como ella e incluso más bonitas”, manifestó la urraca.

En otro momento, la periodista cuestionó las habilidades de Rovegnopara contestar a diversas preguntas protocolares. La conductora de televisión mostró un video perdido de la modelo donde esta se refiere a sus expectativas sobre “un mundo armonioso”.

MIRA ESTO: Magaly ‘ningunea’ a Bárbara Cayo: “¿A quién le ganó? es conocida por el ampay con Carlos Thorton” (VIDEO)

“Si nos vamos a poner hablar de la capacidad de respuesta que tiene esta chiquita, ahí está su talón de Aquiles (…) ella estará bien para bailar, para hacer sus TikToks (…) pero de ahí, para que hable, no la hagan hablar. Ahora las ‘miss’ ya no son cabezas huecas como antes”, indicó.