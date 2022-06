Arremete. La presentadora de televisión Magaly Medina criticó duramente a la actriz Bárbara Cayo en medio de la postulación de su hija, Alessia Rovegno, a un concurso de belleza.

La conductora del programa “Magaly TV La Firme” denunció un presunto favoritismo hacia Rovegno, quien aspira a ganar la corona del certamen de belleza “Mis Perú”, debido al reconocimiento público de su progenitora.

“Todo porque es hija de Bárbara Cayo. ¿A quién le ha ganó Bárbara Cayo? Bárbara Cayo es conocido por el ampay con (Carlos) Thorton”, increpó la “urraca”.

En otro momento, la presentadora indicó que Rovegno “debería prepararse todavía un año” para concursar en el certamen.

Magaly Medina y el por qué no difundió ampay de Bárbara Cayo: “me dijo que le iban a quitar a sus hijos”

Durante su visita al programa “JB en ATV”, Magaly Media dio detalles sobre el sonado destape de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz y cuál fue el motivo por el que no difundió el ampay de Bárbara Cayo.

“Por eso no hablo con mis ampayados (…) ya una vez lo hice. A Bárbara Cayo yo le había sacado varios ampays y tenía uno más. Voy a contarlo. Lo que pasa es que teníamos un video después de Thorton. Luego teníamos otro ampay de ella y me llama. Yo no quería hablar con ella porque íbamos a sacar las imágenes, pero acabé hablando con todo el mundo y me convencieron de hablarle porque estaba desesperada y lloraba y lloraba”, expresó Medina.

Luego continuó con: “le contesté, porque es una mujer que es madre y ya se había separado de su primer marido por culpa del primer ampay. Le contesté y me dijo: ‘Mira, si tú sacas ese ampay mi exesposo me va a quitar a mis hijas, por favor, te lo ruego, te lo suplico’. Entonces, dije ok. Nunca antes lo había hecho, porque los investigadores se molestan conmigo cuando les pido algo así, porque es su trabajo. Entonces, es como faltarles el respeto”.