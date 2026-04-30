La banda japonesa FLOW confirmó su llegada a Lima como parte de su gira “Naruto The Rock World Tour 2026”, un espectáculo centrado en su repertorio vinculado al universo del anime Naruto.

El concierto se realizará el 7 de julio de 2026 en el recinto Costa 21, uno de los principales escenarios para eventos musicales en la capital.

La preventa exclusiva con tarjetas Interbank se desarrollará los días 5 y 6 de mayo a través de la plataforma Teleticket, con descuentos de hasta 15%.

Una banda emblemática del anime y el j-rock

La agrupación japonesa FLOW es considerada una de las más influyentes del género j-rock y ha ganado reconocimiento mundial por interpretar canciones de populares series de anime como Naruto y Dragon Ball Z.

Entre sus temas más conocidos destacan:

GO!!!

Sign

Re:member

Estas canciones se han convertido en himnos para seguidores del anime en distintas generaciones, consolidando a la banda como referente global del anisong, el género musical ligado a producciones animadas japonesas.

Tour temático ha reunido a miles de fanáticos en el mundo

El “Naruto The Rock World Tour 2026” se enfoca exclusivamente en el repertorio musical vinculado al universo de Naruto, uno de los animes más populares a nivel mundial.

Este espectáculo ha recorrido escenarios en Europa, América y Asia, reuniendo a miles de seguidores que corean las canciones que marcaron momentos emblemáticos de la serie.

Además del componente musical, la puesta en escena busca generar una experiencia inmersiva que conecta la narrativa del anime con la energía de un concierto en vivo.

Expectativa entre fanáticos del anime en Perú

La llegada de FLOW genera alta expectativa entre los seguidores del anime en Perú, quienes tendrán la oportunidad de revivir en vivo momentos icónicos de Naruto y otros títulos populares.

El concierto en Lima promete reunir a fanáticos de la cultura pop japonesa, consolidando la creciente presencia de espectáculos internacionales vinculados al anime en el país.