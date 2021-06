Hace un par de días, Frida Sofía anunció el inicio de un proceso legal contra Alejandra y Enrique Guzmán, madre y abuelo, respectivamente; por los cargos de violencia familiar y corrupción de menores, según detalló la revista People. Frente a esta medida, la joven ha sido respaldada por amigos y algunos familiares.

Tras las declaraciones de Frida Sofía, su tía Ximena Moctezuma salió en su defensa y respaldó su decisión de iniciar un proceso legal contra sus familiares. Según explicó en su cuenta de Facebook, nunca dudó de la joven.

“Un proceso sumamente difícil, en recordar en todos los abusos a los que fue sometida no solo por ese viejo asqueroso (no puedo referirme a él de otra manera), sino por otros miembros de la familia”, escribió Moctezuma en Facebook.

“Solo puedo imaginar el dolor de revivir el pasado tan espeluznante. Nunca tuve duda de su palabra, pero hoy estoy convencida; no tengo la mínima duda del infierno que vivió”, añadió en su publicación.

La hermana de Pablo Moctezuma, padre de la modelo, reconoció que Frida Sofía estuvo desprotegida en su infancia. “Escucho todos los testimonios que pronto saldrán a la luz y me lleno de impotencia, rabia, tristeza, y solo puedo dar gracias que a pesar de todo eso sigue viva”, señaló.

“Voy a ser muy honesta, a mi Frida, aunque sea de mi sangre, en muchas ocasiones me sacó de onda; me costaba entender su comportamiento, su autodestrucción, su enojo. No podía entender como alguien que lo ‘tiene todo’ podía ser tan irracional. ¡Hoy todo tiene sentido! ¡Qué barbaridad! Hoy entiendo ese enojo acumulado. ¿Les digo algo? Se quedó corta. ¡Qué fácil es juzgar!”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de la temporada 2 de “Lupin”

Tráiler de la temporada 2 de "Lupin", serie francesa de Netflix