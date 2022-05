Enciende la polémica. El deportista Rodrigo Cuba conversó sobre su exmatrimonio con la presentadora Magaly Medina y le reveló sorprendentes detalles en torno a este.

En medio del escándalo por su separación, con sonados rumores de infidelidad, el popular Gato Cuba contó a la periodista que su exesposa, Melissa Paredes, no contribuía con los respectivos gastos del hogar que le correspondían.

“Ella lo que hacía con su dinero era gastar en sus extras, porque no pagaba ni su teléfono celular. No pagaba su seguro de salud, no pagaba su seguro de carro, tampoco el mantenimiento, pagaba su gasolina sí”, manifestó.

El futbolista realizó dichas declaraciones para el programa Magaly TV La Firme, espacio televisivo que emitirá la entrevista completa este lunes 23 de mayo.

“A raíz de esto es donde le digo ‘empiezas a pagar todas tus cosas, la mitad de la luz, la mitad del condominio, la mitad de las cuentas como corresponden’. Lo primero que hice fue cancelarle el adicional de mi tarjeta de crédito”, añadió en conversación con la urraca.