La modelo y expareja del seleccionado peruano Sergio Peña, Valery Revello, fue analizada ayer por el cirujano Steve Díaz quien determinó que la joven madre de familia se colocó ácido hialurónico en los labios. Incluso, el médico la comparó con Sheyla Rojas y su exceso de relleno en los labios.

Ante esta situación, Valery Revello salió al frente para aclarar que sus labios son naturales por lo que dijo estar ‘piconaza’ con lo que se dijo sobre ella en el programa Amor y fuego.

Además, Valery señaló que muchas cosas que se dicen de ella en TV no son ciertas. “Estoy indignada, no puedo creer que hayan dicho que mis labios son puestos. Mis labios son recontra naturales. Lo único que me he hecho son mis chichis y mi nariz, mi raspadita, nada más”, señaló.

“De verdad no lo puedo creer, son naturales, bueno hay muchas cosas que se dicen y que no son ciertas, estoy piconaza, voy a buscar una foto de chibola”, agregó la modelo.,

Valery Revello también compartió fotos de cuando era niña para demostrar que sus labios son naturales y que no se ha colocado ningún tipo de ayuda para tenerlos más voluminosos.