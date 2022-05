El futbolista Rodrigo “Gato” Cuba se mostró conmocionado, en el programa Magaly TV La Firme, al rememorar cómo se enteró del “ampay” a su esposa de aquel entonces Melissa Paredes.

La modelo fue vista besándose con su ex compañero de baile, Anthony Aranda, en el estacionamiento de un gimnasio. El hecho sucedió el pasado 19 de octubre del 2021.

En diálogo con la periodista Magaly Medina, Cuba relató que se enteró de dicho destape cuando llevaba a su hija Mía, fruto de su pasado matrimonio con Paredes, a una fiesta infantil.

“Ella me llama, justo cuando estaba caminando para entrar al cumpleaños (de la amiga de mi hija), y me dice ‘Hay un ampay’. Yo le digo: ¿De quién?, y ella dice ‘Mío pues’”, manifestó el jugador de fútbol.

Posteriormente, Cuba relató que se quedó “helado” tras conocer dicha noticia. Además, comentó que en el evento infantil “todos” lo observaban.

“Todos sabían, yo no me había enterado porque estaba manejando. Ni siquiera vi el avance, dejé que Mía se vaya a jugar y vi las imágenes. Me dije: no puede ser cierto”, agregó.