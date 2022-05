La periodista Magaly Medina puso publicó una particular fotografía y puso “en tela de juicio” la maternidad de la modelo Melissa Paredes.

Según mostró la presentadora de Magaly TV La Firme, la ex conductora de televisión envió una foto de su hija Mía, menor de edad, durmiendo sobre las piernas de su actual pareja Anthony Aranda.

El material fotográfico fue cuestionado por el padre de la pequeña, Rodrigo “Gato” Cuba, quien se mostró incómodo y ofuscado por la foto que recibió.

La popular urraca mostró los chats de WhatsApp entre la ex pareja de esposos, tras la autorización del deportista, y los leyó EN VIVO.

“No me parece que (Mía) esté durmiendo en las piernas de tu pareja, Melissa”, le escribió el deportista a su exesposa través de la citada red social. Ante dicho reclamo, la ex reina de belleza le envió una tajante respuesta.

“Cuba, Mía está mal y ella se quiso acostar ahí porque está engreidita. Céntrate en cómo está Mía, no en tonterías. Estoy aquí con ella, como siempre, bajo mi supervisión. Creo que lo que dices no viene al caso, por favor”, manifestó Paredes.

“Mi hijo lloró en mi pecho”: papá del Gato Cuba arremete contra Melissa Paredes (VIDEO)

Lo cuenta todo. Jorge Cuba, padre del futbolista Rodrigo “Gato” Cuba, arremetió contra su exnuera Melissa Paredesy aseguró que su hijo “lloró” por su divorcio.

En diálogo con el programa Amor y Fuego, conducido por Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre, Cuba negó la versión de Paredes, quien anteriormente manifestó que “nunca se le vio llorar o sufrir”, a su exesposo, debido a su separación.

“Esto parece, más que nada, una novela. Creo que ni ella misma se la cree. Esto que ha dicho de que (mi hijo) no ha sufrido, nadie lo ha visto llorar. Yo quiero decirle a ella que Rodrigono es actor para llorar en todas las cámaras... no es como otras personas”, comentó.

Paredes fue ampayada el pasado martes 19 de octubre junto a Anthony Aranda, su exbailarín en el reality Reinas del Show, por las cámaras de Magaly TV La Firme. Dicho suceso ocasionó el divorcio de la pareja, quien tiene una pequeña hija llamada Mía.

“La empleada que trabajaba con ellos, que fue llevada por Melissa y era de su confianza, dijo ‘Yo lo he visto sufrir y llorar al Sr. Rodrigo’. A parte de eso, Rodrigoha llorado en mi pecho, su madre y su hermano lo ha visto llorar. ¿Qué tiene esta chica?”, arremetió.