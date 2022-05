En la última edición de América Hoy, Melissa Paredes conversó con Ethel Pozo sobre las declaraciones que brindó el Gato Cuba a Magaly Medina. Además, explicó por qué quiere quitarle la tenencia de su hija a su expareja.

En la resiente entrevista, Melissa negó una vez más haberle sido infiel al Gato Cuba, confirmando que él sabía que a ella le gusta Anthony Aranda, pues según la exconductora de TV, su matrimonio ya había terminado hace unos meses.

“Yo no estaba en una relación con Anthony. Él (Rodrigo Cuba) sabía que a mí me gustaba (Anthony Aranda), pero es el santo Rodrigo pues, qué te puedo decir. Hubiera sido un error si Rodrigo no lo hubiera sabido y estuviera sorprendido porque no sabía nada, pero no fue así”, expresó Melissa a Ethel.

Melissa Paredes aseveró que seguía conviviendo con Rodrigo Cuba luego de la difusión del ampay de “Magaly TV, la firme”, pero no tenían un trato de pareja.

“Dormimos juntos hasta después del ampay, porque Mía dormía con nosotros en el medio, éramos mi hija, Rodrigo y yo. Es poco creíble la relación de amigos y padres que decidimos tener. Nunca hubo gritos y esas cosas de pareja. Antes del ampay, no había besos y caricias, pero sí dormíamos juntos. Nos llevábamos bien, tranquilos en paz”, sostuvo.

Melissa Paredes le hace aclaración a Rodrigo ‘Gato’ Cuba: “No voy a querer recibir ni un sol de esa familia”

Melissa Paredes en la entrevista que ofreció al programa “América Hoy” habló sobre la nueva conciliación a la que busca llegar con su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba por la tenencia de su hija.

La modelo reveló que en el reciente encuentro que tuvo con Rodrigo, ambos lloraron debido que no pudieron llegaron a conciliar. “Rodrigo sabía que lo había invitado a conciliar, lo supo el jueves 12 porque tengo una grabación donde yo voy a recuperar. Yo empiezo a llorar, es insostenible esa situación, él se pone a llorar... Mi hija ya es bastante expuesta como para que yo diga las razones, eso sería muy bajo de mi parte”, comentó en un inicio.

Tras ello, la modelo enfatizó que la nueva conciliación con Rodrigo no es para que obtenga más dinero, es más, aclaró que “no quiere recibir ni un sol de esa familia”.

“El día de la conciliación, le presenté dos opciones llevaderas considero yo porque es mentira que le voy a prohibir que vea a su hija, que quiero plata, que soy interesada, no necesito su plata. Así me vaya a juicio, yo te juro que no voy a querer recibir ni un sol de esa familia”, puntualizó.

