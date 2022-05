En la última edición de Amor y Fuego se presentó Jorge Cuba para dar sus comentarios sobre la entrevista de Melissa Paredes con Ethel Pozo para “América hoy”. El popular Don Gato, aseguró que la expareja de su hijo es una farisea.

“Yo alguna vez leí la biblia y a la que dice algo pero actúa de forma diferente se le dice ‘farisea’, eso define lo que es completamente la madre (Melissa Paredes)”, expresó indignado Jorge Cuba, padre del futbolista Gato Cuba.

Luego continuó con: “ven un comportamiento meloso, cariñoso y por otro lado dice: yo no tenía nada con él, no lo quería. De qué estamos hablado. Más mentiras”.

Ethel Pozo no quiere saber nada de Anthony Aranda: “Me ofreció agua y no acepté”

Ethel Pozo se volvió tendencia en redes sociales debido a su entrevista con Melissa Paredes, que fue difunda en su programa América Hoy. Cabe mencionar que la hija de Gisela Valcárcel reveló que Anthony Aranda, pareja de la modelo, le ofreció agua, pero ella no acepto.

“Ethel, esta mañana, hay unas miradas matadoras que, si hablaran, créeme que usted estaría bien adolorida. ¿Tú sentiste todo bien? ¿Todo cordial y normal? ¿No sentiste algún momento de tensión?”, le preguntó.

Ante esto, Ethel se mostró tranquila, y reafirmó que no es amiga de Melissa Paredes desde el ampay con Anthony Aranda.

“Tensión sí, pero ¿qué se podía esperar? Yo ya he hecho pública mi opinión de diciembre hasta acá. He dicho que no estoy de acuerdo con las decisiones que ella tomó”, dijo.

Luego continuó con: “al final cuando yo me retiré, él estaba ahí (Anthony Aranda). Sí (lo saludé), lo cortés no quita lo valiente. Nos saludamos, me ofreció un poco de agua, le agradecí y le dije que no, no acepté, pero sí”,