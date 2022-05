Sigue la pelea. Melissa Paredes y Gato Cuba se han vuelto tendencia en las redes sociales, debido a su pelea mediática por la tenencia de su pequeña hija. En conversaciones con América Espectáculos, El Activor se pronunció sobre los problemas legales que está pasando su pareja.

“Simplemente cabeza fría y apoyarla en todo siempre”, dijo Anthony Aranda; sin embargo, manifestó que no dará más detalles: “No, no tendría por qué (referirse al tema)”.

Sobre la foto que Melissa Paredes envió a Rodrigo Cuba, Anthony Aranda aseguró que no hay “nada de malo” y que la niña le tiene cariño.

“No, pero... ¿la foto qué es? Que estoy agarrando un carrito en Wong y ella está adentro del carrito y me agarra la mano. Sí, me tiene cariño, obvio ¿no? Pero no le veo nada de malo (...) la falta de respeto es de algunos que lo califican así, o sea, imagínate””, expresó el bailarín.

Anthony Aranda responde a Rodrigo Cuba sobre foto con su hija

Melissa Paredes le hace aclaración a Rodrigo ‘Gato’ Cuba: “No voy a querer recibir ni un sol de esa familia”

Melissa Paredes en la entrevista que ofreció al programa “América Hoy” habló sobre la nueva conciliación a la que busca llegar con su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba por la tenencia de su hija.

La modelo reveló que en el reciente encuentro que tuvo con Rodrigo, ambos lloraron debido que no pudieron llegaron a conciliar. “Rodrigo sabía que lo había invitado a conciliar, lo supo el jueves 12 porque tengo una grabación donde yo voy a recuperar. Yo empiezo a llorar, es insostenible esa situación, él se pone a llorar... Mi hija ya es bastante expuesta como para que yo diga las razones, eso sería muy bajo de mi parte”, comentó en un inicio.

Tras ello, la modelo enfatizó que la nueva conciliación con Rodrigo no es para que obtenga más dinero, es más, aclaró que “no quiere recibir ni un sol de esa familia”.

“El día de la conciliación, le presenté dos opciones llevaderas considero yo porque es mentira que le voy a prohibir que vea a su hija, que quiero plata, que soy interesada, no necesito su plata. Así me vaya a juicio, yo te juro que no voy a querer recibir ni un sol de esa familia”, puntualizó.

