En la reciente edición del programa “América Hoy”, Christian Domínguez, Ethel Pozo y Janet Barboza tuvieron opiniones diferentes respecto a las declaraciones que brindó Melissa Paredes sobre los motivos por los que habría pedido una nueva conciliación a Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“Mi hija está bastante expuesta como niña peruana que es, para que yo cuente las razones por qué realmente (está pidiendo una nueva conciliación sobre los días de la tenencia). Sería muy bajo de mi parte”, explicó Paredes al ser consultada sobre la nueva conciliación que le pidió al padre de su hija.

Tras escuchar estas declaraciones, Christian y Janet coincidieron en decir que no era necesario que Melissa dejara entrever que algo pasa con la pequeña.

“Hay algo que me está llamando la atención y es que estás poniendo sobre el tapete para que se empiece a debatir y para que el público pide que algo está pasando con tu hija que no era necesario que dejes entrever que algo pasa con la criatura para que puedas reclamar”, dijo Janet Barboza.

“Normalmente coincido contigo jefa”, dijo Christian Domínguez, para luego añadir: “Pero sí también considero que esa frase fue innecesaria porque en este momento tienen ambos la misma posición por un tema que tiene un mi hija muy privado yo quiero que esté conmigo cada uno tiene su posición creo que ese comentario para hacer que la historia se haga más larga y da entender de que la niña tiene un problema psicológico a raíz de esto y que no está en punto de conversación y creo que eso no fue la causa”, acotó por su parte el líder de “Gran Orquesta Internacional”.

Ethel Pozo no estuvo de acuerdo con la opinión de sus compañeros y dijo que ella sí entendía los motivos por los que Melissa dijo eso.

“Si no saldría gente como tú diciendo porque no sales necesita la madre velar como el padre por la estabilidad emocional de la niña si no nadie entendería porque pide renegociar porque la madre sabe y el padre sabe que la niña necesita renegociar y que tengan una estabilidad emocional que lo tiene cualquier niño por igual”, puntualizó la conductora de “América Hoy”.

Christian Domínguez y Janet Barboza no apoyan a Melissa Paredes.

Los conductores de “América Hoy” creen que Rodrigo ‘Gato’ Cuba sigue enamorado de Melissa Paredes

Por otro lado, Ethel Pozo sorprendió luego que manifestara que considera que Rodrigo ‘Gato’ Cuba aún sigue amando a Melissa Paredes por la forma como escribió el comunicado de su separación tras el ampay con Anthony Aranda.

“Yo siento, y es mi opinión, que él sufre. Podría decirte que siento que él la sigue amando y es mi opinión como mujer porque, sino no seguiría escribiendo ‘tú decidiste esto’. Yo siento que hasta que es un hombre soltero, y que la pareja no existe porque tiene actual pareja”, explicó.

Jazmín Pinedo, quien estuvo como panelista invitada, opinó que aún no pasa el tiempo correcto para que se calme la situación. “Yo no creo que ambos (Paredes y Cuba) se hayan enamorado tan rápido. Yo estoy segura de que cuando pase el tiempo van a tener una conversación porque ahora están muy calientes”, explicó la exconductora de “Esto es guerra”.

Sin embargo, Christian Domínguez, Brunella Horna y Janet Barboza no estuvieron de acuerdo con Melissa al decir que su exesposo no sufrió porque nadie lo vio.

“Cada uno lleva su dolor de diferente manera. Por no verlo llorar en televisión eso no quiere decir que no haya sufrido. Lo deja mal parado”, manifestaron.

Conductores de AH dicen que Rodrigo Cuba sigue enamorado de Melissa Paredes

VIDEO RECOMENDADO