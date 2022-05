Ethel Pozo se volvió tendencia en redes sociales debido a su entrevista con Melissa Paredes, que fue difunda en su programa América Hoy. Cabe mencionar que la hija de Gisela Valcárcel reveló que Anthony Aranda, pareja de la modelo, le ofreció agua, pero ella no acepto.

“Ethel, esta mañana, hay unas miradas matadoras que, si hablaran, créeme que usted estaría bien adolorida. ¿Tú sentiste todo bien? ¿Todo cordial y normal? ¿No sentiste algún momento de tensión?”, le preguntó.

Ante esto, Ethel se mostró tranquila, y reafirmó que no es amiga de Melissa Paredes desde el ampay con Anthony Aranda.

“Tensión sí, pero ¿qué se podía esperar? Yo ya he hecho pública mi opinión de diciembre hasta acá. He dicho que no estoy de acuerdo con las decisiones que ella tomó”, dijo.

Luego continuó con: “al final cuando yo me retiré, él estaba ahí (Anthony Aranda). Sí (lo saludé), lo cortés no quita lo valiente. Nos saludamos, me ofreció un poco de agua, le agradecí y le dije que no, no acepté, pero sí”,

Ethel Pozo dice que se encontró con el 'Activador' al final de la entrevista

Ethel Pozo: Rodrigo Cuba sufre porque sigue amando a Melissa (VIDEO)

En la última edición de América Hoy, Ethel Pozo presentó una entrevista exclusiva con Melissa Paredes donde le responde al Gato Cuba sobre sus declaraciones en Magaly Medina. Además, la conductora de TV opinó que el futbolista aún sigue amando a la madre de su hija pese a mantener una relación con Ale Venturo.

MIRA: Anthony Aranda sobre foto con hija de Gato Cuba: “Me tiene cariño y no veo nada de malo”

“Yo siento y es mi opinión que él sufre (...) podría decirte y es mi opinión que él la sigue amando (...) y es mi opinión como mujer, porque sino no estuviera escribiendo, siento que es hasta un hombre soltero que habla y que la pareja no existe, porque tiene una pareja”, expresó Ethel Pozo

Conductores de AH dicen que Rodrigo Cuba sigue enamorado de Melissa Paredes

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE