En la última edición de América Hoy, Ethel Pozo presentó una entrevista exclusiva con Melissa Paredes donde le responde al Gato Cuba sobre sus declaraciones en Magaly Medina. Además, la conductora de TV opinó que el futbolista aún sigue amando a la madre de su hija pese a mantener una relación con Ale Venturo.

MIRA: Anthony Aranda sobre foto con hija de Gato Cuba: “Me tiene cariño y no veo nada de malo”

“Yo siento y es mi opinión que él sufre (...) podría decirte y es mi opinión que él la sigue amando (...) y es mi opinión como mujer, porque sino no estuviera escribiendo, siento que es hasta un hombre soltero que habla y que la pareja no existe, porque tiene una pareja”, expresó Ethel Pozo





Conductores de AH dicen que Rodrigo Cuba sigue enamorado de Melissa Paredes

Anthony Aranda sobre foto con hija de Gato Cuba: “Me tiene cariño y no veo nada de malo”

Sigue la pelea. Melissa Paredes y Gato Cuba se han vuelto tendencia en las redes sociales, debido a su pelea mediática por la tenencia de su pequeña hija. En conversaciones con América Espectáculos, El Activor se pronunció sobre los problemas legales que está pasando su pareja.

“Simplemente cabeza fría y apoyarla en todo siempre”, dijo Anthony Aranda; sin embargo, manifestó que no dará más detalles: “No, no tendría por qué (referirse al tema)”.

Sobre la foto que Melissa Paredes envió a Rodrigo Cuba, Anthony Aranda aseguró que no hay “nada de malo” y que la niña le tiene cariño.

“No, pero... ¿la foto qué es? Que estoy agarrando un carrito en Wong y ella está adentro del carrito y me agarra la mano. Sí, me tiene cariño, obvio ¿no? Pero no le veo nada de malo (...) la falta de respeto es de algunos que lo califican así, o sea, imagínate””, expresó el bailarín.

Anthony Aranda responde a Rodrigo Cuba sobre foto con su hija

