Lo cuenta todo. Jorge Cuba, padre del futbolista Rodrigo “Gato” Cuba, arremetió contra su exnuera Melissa Paredes y aseguró que su hijo “lloró” por su divorcio.

En diálogo con el programa Amor y Fuego, conducido por Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre, Cuba negó la versión de Paredes, quien anteriormente manifestó que “nunca se le vio llorar o sufrir”, a su exesposo, debido a su separación.

“Esto parece, más que nada, una novela. Creo que ni ella misma se la cree. Esto que ha dicho de que (mi hijo) no ha sufrido, nadie lo ha visto llorar. Yo quiero decirle a ella que Rodrigo no es actor para llorar en todas las cámaras... no es como otras personas”, comentó.

Paredes fue ampayada el pasado martes 19 de octubre junto a Anthony Aranda, su exbailarín en el reality Reinas del Show, por las cámaras de Magaly TV La Firme. Dicho suceso ocasionó el divorcio de la pareja, quien tiene una pequeña hija llamada Mía.

“La empleada que trabajaba con ellos, que fue llevada por Melissa y era de su confianza, dijo ‘Yo lo he visto sufrir y llorar al Sr. Rodrigo’. A parte de eso, Rodrigo ha llorado en mi pecho, su madre y su hermano lo ha visto llorar. ¿Qué tiene esta chica?”, arremetió.