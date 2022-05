Melissa Paredes en la entrevista que ofreció al programa “América Hoy” habló sobre la nueva conciliación a la que busca llegar con su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba por la tenencia de su hija.

La modelo reveló que en el reciente encuentro que tuvo con Rodrigo, ambos lloraron debido que no pudieron llegaron a conciliar. “Rodrigo sabía que lo había invitado a conciliar, lo supo el jueves 12 porque tengo una grabación donde yo voy a recuperar. Yo empiezo a llorar, es insostenible esa situación, él se pone a llorar... Mi hija ya es bastante expuesta como para que yo diga las razones, eso sería muy bajo de mi parte”, comentó en un inicio.

Tras ello, la modelo enfatizó que la nueva conciliación con Rodrigo no es para que obtenga más dinero, es más, aclaró que “no quiere recibir ni un sol de esa familia”.

“El día de la conciliación, le presenté dos opciones llevaderas considero yo porque es mentira que le voy a prohibir que vea a su hija, que quiero plata, que soy interesada, no necesito su plata. Así me vaya a juicio, yo te juro que no voy a querer recibir ni un sol de esa familia”, puntualizó.

Melissa Paredes habla de su hija y el motivo de la conciliación

Al ser consultada directamente por lo que dijo Rodrigo ‘Gato’ Cuba sobre que él pagaba sus cuentas, la también actriz respondió: “Qué feo hablar de plata. Y yo cuando salí a decir y aclara la entrevista que él dio porque le preguntan como que Melissa está mal económicamente y dice porque yo la he ayudado porque quiero lo mejor para ella, una cosa así dijo. Eso no es de gratis. Fue la parte que me correspondía por el departamento. Quieren dar a entender que quiero una nueva conciliación porque quiero plata. (…) Han sacado como me visto antes, dan a entender mira cómo vive ahora y cómo vivía antes (...)”

Melissa Paredes habla de sus gastos: "Qué feo hablar de plata"

