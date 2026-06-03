Un video grabado en los alrededores de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, en la provincia de Ica, ha generado preocupación entre padres de familia y vecinos luego de que se observara a un grupo de adolescentes portando lo que aparenta ser una bebida alcohólica.

Menores con cerveza

El hecho habría ocurrido al mediodía del 1 de junio, en los exteriores del plantel educativo. Las imágenes, registradas por personas que transitaban por la zona, muestran a tres menores reunidas cerca del colegio mientras una de ellas sostiene una lata de cerveza.

Las adolescentes serían presuntamente estudiantes del turno tarde de la institución, quienes se encontraban en los exteriores del centro educativo antes del inicio de sus clases.

La difusión del video ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron su preocupación por la presunta presencia de bebidas alcohólicas en zonas frecuentadas por estudiantes.

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