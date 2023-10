Más de 2300 estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes continúan en la incertidumbre de regresar a las aulas, ya que una obra del cerco perimétrico y cobertura solar que debió finalizar en mayo del 2023, hasta la fecha sigue sin ser entregada.

Fuera del plazo

La obra “Renovación de cerco perimétrico, portada y espacio deportivo con cobertura” tiene una inversión de 1 millón 727mil 967.39 soles, a cargo del contratista CESBA Ingenieros Contratistas Generales SAC, con un plazo de ejecución de 90 días calendario (del 22 de febrero del 2023 y fin 22 de mayo del 2023), sin embargo, han pasado más de cuatro meses y no es entregada, ya que no se han subsanado de manera formal, hasta 59 observaciones en el cerco perimétrico interior, caseta de guardianía y baños, pórtico principal, espacio deportivo y cobertura y en las instalaciones eléctricas. Todo ello ha generado que las miles de escolares del nivel secundario continúen en clases remotas, con bajos aprendizajes.

La directora de la sede escolar, Olga Mendoza, señaló que las observaciones fueron identificadas el 15 de agosto del 2023, por el Comité de Recepción, designado mediante Resolución Sub Gerencial N°025-2023-GORE-Ica-GRINF-SSLP y está integrado por Víctor Arango Salcedo, William Muñoz Cartagena, Ana Gladys Silva Carrasco, y en representación de la contratista, Wendy Were Marcelo y Efraín Salas Delgado. En esa fecha se dio un plazo de 9 días para subsanar las observaciones, pero no se cumplió, por ello el comité del Gobierno Regional de Ica amplio por 15 días más para que se levanten las observaciones, sin solución.

“Como directora estoy muy preocupada, ya se cumplieron los 15 días para que se levanten las observaciones, pero no se ha formalizado, el domingo 24 de setiembre vinieron por última vez los trabajadores de la empresa y ya no han regresado. Depende del Comité de Recepción del GORE y la empresa que la obra sea entregada para que eleven a la Dirección Regional de Educación de Ica y ellos a la dirección del colegio”, declaró.

Añadió que por la grave demora, llegó a las instalaciones del GORE Ica, donde solicitó una entrevista con el gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado, sin embargo, no puedo darse por ello dejó la petición en la institución regional. Además, que los padres de familia también han podido evidenciar que la obra tendría presuntas irregularidades en su construcción, por ello solicitaron un peritaje al Colegio de Ingenieros y pidieron la intervención de la Contraloría.

“En la última oportunidad querían entregarme las llaves, pero no es lo correcto porque primero tiene que entregarse la obra de manera formal, quisiéramos que el GORE Ica, a través del Comité de Recepción agilice este levantamiento de observaciones a fin que nuestras estudiantes regresen a las aulas, porque ya han perdido muchas clases presenciales. La Contraloría también fiscalizó la obra el 28 de setiembre”, dijo.

Cabe señalar que el pasado 11 de setiembre del año en curso, los padres protestaron en el colegio exigiendo las clases presenciales. En esa fecha, tras una reunión entre el director de la DRE Ica, Gustavo Céspedes, el director de la UGEL Ica, Carlos Cuarite, y la directora de las Mercedes, Olga Mendoza, y los padres de familia, acordaron que las menores continuarán 15 días más en la modalidad remota, con la finalidad que se levanten las observaciones. Sin embargo, hasta la fecha la sede escolar continúa con las puertas cerradas.

VIDEO RECOMENDADO