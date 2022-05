En la última edición de su programa en ATV, Magaly Medina mostró unos chats autorizados por Gato Cuba, donde Melissa Paredes le envía al futbolista una foto de su hija durmiendo en las piernas de Anthony Aranda. Cabe mencionar que la conductora de TV mostró su total indignación, ya que calificó como inapropiado.

Melissa le escribe al Gato Cuba para informarle que su hija le estaba doliendo la cabeza y en un momento de la charla, le envía una imagen de la pequeña durmiendo con la cabeza encima de la pierna de Anthony Aranda.

La polémica instantánea generó el reclamo de Rodrigo Cuba. “No me parece que este durmiendo en la pierna de tu pareja. Totalmente desatinada la imagen que mandas”.

Magaly Medina se sintió indignada por la foto y contó que si ella fuera madre de una hija, no dejaría que duerma en la entrepierna de su pareja.

“A las niñas, cuando son pequeños hay que cuidarlos como florecitas, hay que protegerlos. Yo, como mamá yo no dejaría que mi hija pequeña se quede dormida en las piernas o en la entrepierna de mi novio (...) yo he sido desconfiada y tenemos que hacerlo, ella no conoce a este hombre. recién es su novio”, expresó indignada Magaly Medina.

“Yo creo que esas fotos son en busca de algo o de provocación, yo siempre se lo he dicho, yo no te deseo el mal, yo no te tengo rencor, lo único que deseo es que te vaya bien, porque si tú estás bien, mi hija está bien y espero que salgas adelante”, contó Gato Cuba sobre las fotos que envía Melissa.

Magaly cuestiona maternidad de Melissa Paredes: “Rodrigo Cuba es mejor mamá que tu”

Magaly Medina se pronunció sobre los nuevos descargos que Melissa Paredes hizo este lunes en el programa “América Hoy”, y cuestionó el papel de madre que ha demostrado antes y después de ser ampayada con Anthony Aranda.

La popular ‘Urraca’ no tuvo piedad y desató toda su artillería contra la actriz, esto tras tener una larga conversación con Rodrigo Cuba, a quien considera padre y madre para la pequeña.

“Yo creo que Rodrigo Cuba ha demostrado, en todo este tiempo, ser mejor mamá que tú. Es una buena madre ese padre. Después de la conversación que tuve con él, el país entero se va a dar cuenta por qué lo digo”, cuestionó.

Jorge Cuba arremete contra Melissa Paredes y la llama farisea: “dice mentiras”

En la última edición de Amor y Fuego se presentó Jorge Cuba para dar sus comentarios sobre la entrevista de Melissa Paredes con Ethel Pozo para “América hoy”. El popular Don Gato, aseguró que la expareja de su hijo es una farisea.

“Yo alguna vez leí la biblia y a la que dice algo pero actúa de forma diferente se le dice ‘farisea’, eso define lo que es completamente la madre (Melissa Paredes)”, expresó indignado Jorge Cuba, padre del futbolista Gato Cuba.

Luego continuó con: “ven un comportamiento meloso, cariñoso y por otro lado dice: yo no tenía nada con él, no lo quería. De qué estamos hablado. Más mentiras”.

¿Por qué Melissa Paredes pidió una nueva conciliación?

Melissa Paredes negó que quisiera tener a su hija de forma exclusiva y aseguró que está abierta a compartir con Rodrigo Cuba la tenencia, pero desea estar con ella los días escolares.

“Yo dije que los cinco días de escolaridad me gustaría, como el régimen de todos los niños que están con sus madres, que se levantan, desayunan, hace todo lo que la mamá dice. Toda la vida ha sido así en casa, es verdad, que yo trabajaba y yo le decía: ‘Rodrigo, ya la bañaste y Rodrigo lo otro’. Una mujer se encarga de toda la casa”, explicó.

“Dije que me gustaría que (mi hija) tenga su horario y que Rodrigo venga todo el día, si quiere a llevársela a su casa y decir: ‘Oye, Meli, quiero llevármela para comerme un helado, la voy a sacar al cine, a jugar’, lo que sea, a lo que él quiera y encima tener los fines de semana con ella y si no pudiera, se le cambia por otros dos días”, añadió.