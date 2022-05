Finalmente se revelaron los chats que Melissa Paredes y su ex esposo, el futbolista del Sport Boys, Rodrigo Gato Cuba, se enviaban en los meses de septiembre y octubre del 2021, meses en los que la actriz señala que su relación con él se había terminado.

Fue el propio futbolista quien decidió mostrar los mensajes que tenía con su entonces esposa, todos estos chats fueron previo al ampay que le hicieran a Melissa con el bailarín Anthony Aranda, a quienes las cámaras de Magaly TV la firme grabaron en una situación comprometedora.

En las conversaciones entre Rodrigo Cuba y Melissa Paredes no existe ningún tipo de actitud tensa y por el contrario ambos se llaman amor. Incluso, el deportista estuvo siguiendo de cerca a Melissa Paredes cuando esta contrajo Covid, preguntándole y comprando la medicina y hasta vitaminas para que se recupere pronto.

Por esas fechas, la pareja también conversaba sobre el la participación de Paredes en Reinas del show, espacio donde precisamente conoció a quien hoy es su pareja y a quien acusaron de ser la pareja extramatrimonial de la chalaca.

De esta manera, Rodrigo Cuba desmintió nuevamente a Melissa Paredes, quien en repetidas oportunidades ha señalado que su relación con Rodrigo Cuba se acabó precisamente un 7 de octubre, mientras que todo el mes de septiembre, ellos estuvieron distanciados sin poder llegar a un amiste, según la exchica reality.

Melissa Paredes sigue negando infidelidad: “Rodrigo Cuba sabía que me gustaba Anthony Aranda”

En la última edición de América Hoy, Melissa Paredes conversó con Ethel Pozo sobre las declaraciones que brindó el Gato Cuba a Magaly Medina. Además, explicó por qué quiere quitarle la tenencia de su hija a su expareja.

En la resiente entrevista, Melissa negó una vez más haberle sido infiel al Gato Cuba, confirmando que él sabía que a ella le gusta Anthony Aranda, pues según la exconductora de TV, su matrimonio ya había terminado hace unos meses.

“Yo no estaba en una relación con Anthony. Él (Rodrigo Cuba) sabía que a mí me gustaba (Anthony Aranda), pero es el santo Rodrigo pues, qué te puedo decir. Hubiera sido un error si Rodrigo no lo hubiera sabido y estuviera sorprendido porque no sabía nada, pero no fue así”, expresó Melissa a Ethel.

Melissa Paredes aseveró que seguía conviviendo con Rodrigo Cuba luego de la difusión del ampay de “Magaly TV, la firme”, pero no tenían un trato de pareja.

“Dormimos juntos hasta después del ampay, porque Mía dormía con nosotros en el medio, éramos mi hija, Rodrigo y yo. Es poco creíble la relación de amigos y padres que decidimos tener. Nunca hubo gritos y esas cosas de pareja. Antes del ampay, no había besos y caricias, pero sí dormíamos juntos. Nos llevábamos bien, tranquilos en paz”, sostuvo.