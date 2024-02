Genésis Tapia a Paolo Guerrero: “Me parece superdesatinado de tu parte echarle la culpa a Richard Acuña”

Génesis Tapia considera que Paolo Guerrero está dando ‘manotazos de ahogado’ tras recurrir a la presión mediática para que los peruanos lo apoyen en su decisión de desligarse con el club César Vallejo, sin embargo, considera que los contratos deben respetarse y cumplir.

“Me sorprende alguna declaración del abogado (de Paolo) porque entre la César Vallejo y Guerrero hay un contrato, que es un acuerdo de las partes. S e entiende que antes de ello el futbolista y Richard Acuña entraron en una negociación, nadie obligó a nadie. Quiero saber yo qué contrato del país no tiene penalidad ante su incumplimiento. Eso es sacado de los pelos ”, expresó la abogada.

“El señor Paolo no quiere negociar porque dice que no ha recibido ni un sol. Hay que entender que le mandaron un profesional del campo deportivo, eso ya es una inversión. Después le alquilaron una casa de varios miles de dólares y es otra pérdida, pero la más importante es la de los auspiciadores. Hay muchas cosas en juego y el más perjudicado es la César Vallejo, y ahora viene con esta manipulación de que si el 26 de febrero ‘no me rescinden el contrato, entonces mi carrera ha terminado por la culpa de esos tipos’ ”, agregó.

Además, Tapia cree que la actitud del futbolista es completamente desatinada.

“ Me parece superdesatinado de tu parte echarle la culpa a la César Vallejo, a Richard Acuña... él ahora está recurriendo a manotazos de ahogado, haciendo presión mediática para que los peruanos una vez más lo apoyen. Está bien que Paolo Guerrero tenga una trayectoria importante, pero los acuerdos están para respetarse. Espero que el área legal de la César Vallejo haga valer sus derechos y si él quiere rescindir el contrato de manera unilateral tiene que indemnizar a su empleador, tiene que afrontar las penalidades. Todo un país quiere a Paolo Guerrero, pero eso no nos puede cegar y no podemos ser títeres para avalar que se incumpla la ley”, concluyó.

