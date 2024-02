Rodrigo González reveló que Paolo Guerrero le envió un mensaje privado para quejarse sobre las críticas del conductor.

“No le hizo gracia de lo que opinamos y me escribió un poco indignado, me mandó un recorte de Trome y me dice que ‘esos mensajes no son un juego, no puedo creer que tú estés apoyando que estos delincuentes se salgan con la suya, no esperaba eso de ti, no sé si estos mensajes son normales o así le manden mensajes a tu madre’”, reveló el conductor en su programa Amor y Fuego.

Tras esto, el popular ‘Peluchín’ le recordó a Guerrero que él también fue víctima de la delincuencia. Además, señaló que su padre incluso estuvo secuestrado y pudo librarse de los sujetos.

“Bueno, mi madre ha recibido mensajes amenazantes desde que tengo uso de razón porque mi papá trabajaba en una zona roja en nuestro país como lo es Tarapoto y él tuvo la valentía y osadía para muchos nunca abandonar”, dijo.

“Incluso tuvo que escaparse en la propia camioneta de los secuestradores para llegar a Lima y tenerlo que ir a recogerlo del aeropuerto, sin zapatos, de esos temas tengo para contarte varias cosas Paolo, de las que he vivido con mi familia”, añadió.