Este 15 de marzo el cantante, compositor y productor musical chileno “Roy Roy” llegará al Perú para dar inicio a su primera gira internacional en “Vichama Rock Bar” del Centro de Lima.

“Roy Roy” estará en Perú, Argentina y su país natal. Bajo un repertorio encabezado por “Dile” o “Sureño de Oro”, el chileno se hará presente en Vichama Rock Bar en el marco del festival “The New EsCool IV” al lado de 7 grupos peruanos: 40 Gramos, Undersong, Valerie Series, A Tiempo, Hastakinomás, Escala 40 y Melt.

“Feliz y emocionado por esta nueva experiencia que sin duda impulsará mi carrera como cantante. Contento también por exponer mi arte en otro país que no sea el mío y qué mejor que en el Perú. ¡Estoy ansioso por cantarles!, ¡nos vemos en marzo!”, confesó el chileno.

Cabe resaltar que “Roy Roy” llega al Perú gracias a su primera gira internacional que tiene como single top su último sencillo: “Dile”.

“Es una canción hecha durante el verano y creada para el verano, quería cantar algo que me transporte a mi lugar favorito que es la playa, el sol y el mar. El proceso de creación comenzó con el beat, quería algo fresco y rápido, un reggaetón con un metrónomo más veloz de lo habitual así que dejé fluir mis emociones en el beat, sinceramente no tardé tanto en crear esa instrumental, fue solo una tarde y quedó lista”, concluyó.

Sobre Roy Roy:

Ariel Rodrigo Jara Catalán, 27 años, conocido en el mundo artístico como “Roy Roy”, es un cantante chileno, compositor, multi-instrumentista y productor de música urbana originario de la ciudad de Valdivia y actualmente radicado en Santiago de Chile.

Comenzó su carrera musical en 2014 con su primera banda Lumbrera de punk rock. Actualmente sus canciones varían entre el trap, reggaetón y el pop chileno. Participó en el festival Rockódromo 2018 liderando la banda de Hardcore Amaranth, en Feria Pulsar 2018 (como músico del cantante Francisco Galaz), festival Contracorriente (2018 y 2019) y tiene dos nominaciones a los Premios Índigo 2019 y Premios Pulsar 2020 por la producción del disco Homónimo de su ex banda Last Night on Earth.