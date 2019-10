Génesis Tapia responde a usuario que le pidió mostrar su foto de “cuando era hombre” (FOTO)

Síguenos en Facebook

Génesis Tapia se sumó a la euforia que ha generado el reciente estreno de la película 'Joker' y compartió un reflexivo mensaje donde cuenta la enseñanza que le dejó la película protagonizada por el actor Joaquin Phoenix.

Sin embargo, la exbailarina no imaginó que recibiría una crítica desatinada por parte de uno de los usuarios. “Pon tu foto de cuando eras hombre”, le escribió un cibernauta identificado como 'lobunba'.

Al darse cuenta del comentario fuera de lugar, Génesis Tapia no dudó en responderle con un contundente mensaje en su cuenta de Instagram.

“Tú me pides que ponga una foto. No te negaré que siento mucha curiosidad sobre qué cara tendrá tanta cobardía que se avergüenza tanto de sí mismo que no tiene ni una foto en su perfil”, contestó la también exchica reality.