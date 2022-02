George Forsyth sorprendió a su novia Sonia La Torre al pedirle matrimonio en un reciente viaje que realizaron Punta Cana. A través de su cuenta oficial de Instagram, la ingeniera industrial de 29 años confirmó la noticia.

La Torre compartió unas fotografías en donde la vemos abrazada a Forsyth, quien le besa la frente. Además, presumió el anillo de compromiso. “Sí quiero. Te amo George Forsyth”, fue la leyenda que acompañó a la publicación de Instagram, que hasta el momento suma más de 600 “Me gusta”.

Sus amigos cercanos, familiares y seguidores recurrieron a los comentarios para desearle lo mejor a la joven junto al excandidato a la presidencia. “Lo sabía. Felicidades”, “Felicitaciones, amiga”, “Hermosa, felicidades”, “Qué lindo, mucho amor para ustedes”, “Los quiero mucho, se viene una linda etapa”, “Lo mejor para ustedes, se lo merecen”, son algunas reacciones.

George Forsyth le pide matrimonio a Sonia La Torre en Punta Cana (Foto: Instagram)

Poco antes de la pedida de mano, George Forsyth y Sonia La Torre ofrecieron una entrevista a la revista Cosas en donde dieron detalles sobre cómo se conocieron y de qué manera surgió el amor entre ellos.

“Nos conocimos en noviembre del 2020, justo un fin de semana que yo había venido de Cajamarca y estaba con una amiga. Mi amiga estaba saliendo con un chico que era amigo de George”, detalló la empresaria a la revista Cosas.

Por su parte, el exalcalde de La Victoria dijo: “A mí me pareció una persona muy agradable, con un gran sentido del humor, que es muy importante para mí, y es por eso que después del almuerzo ya tuve que atreverme a pedirle su teléfono”.

Sonia La Torre también se animó a contar la vez en que Forsyth le pidió que sea su enamorada en el Country Club. “Estábamos en la mesa y había una cena. Terminamos la cena y había una cajita con una joya. Entonces yo lo abro y me da una cadenita de oro con dije de corazón y me pregunta ‘¿quieres ser mi novia?’ y me la puso”, relató.

