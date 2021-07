El 16 de mayo del 2020, Geraldine Quezada denunció a su expareja Kike Suero por haberle realizado presuntos tocamientos indebidos a su hija de 6 años. En una entrevista, Quezada comparó su caso con el de Dalia Durán.

“Hay varios casos en investigación, hay una de agresión física, psicológica, hay tocamientos indebidos a mi menor hija. Y otra es el abandono económico a los tres hijos que tenemos”, comentó Geraldine Quezada para El Popular.

Luego continuó con: “Jhon Kelvin masacró y casi desfiguró a su pareja y recién la justicia se puso manos a la obra. Yo también fui agredida, pero no me hicieron caso. No podemos llegar a ese extremo para que recién te escuchen”.

Dalia Durán y familia de John Kelvin se enfrentaron en Facebook

Todo empezó cuando Jorge Alberto Sarmiento, hermano del cantante, publicó una imagen de un lobo con la frase " el lobo siempre será malo si solo escuchamos a la Caperucita”. Esto no pasó desapercibido por Dalia, quien comentó la publicación.

“Vas a continuar, y no borres mis comentarios. Crees que para mí y mis hijos es fácil. Te pido respeto”, escribió. Previamente, reveló que recibió “humillaciones” y remarcó que quien destruyó su carrera de cantante fue el mismo John Kelvin.

“Desatinado tu comentario. A la mujer no se le toca y eso que sirva de lección para ti también. Al parecer hubiesen preferido ver a mis hijos huérfanos, sin madre”, comentó.

La discusión con el hermano de su esposo continuó, pero lo que más llamó la atención fueron los comentarios de quien sería otra familiar del artista, Carmen López Palma.

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE

VIDEO RECOMENDADO