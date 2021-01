Germán Loero, el recordado Marcelo de “Así es la vida”, aunque no se encuentre presente en TV, lo está en sus redes sociales y con sus talleres de Improvisación Teatral que han salvado a decena de niños y jóvenes de caer en el estrés y la depresión debido a la pandemia por el coronavirus. “Mis chicos no quieren ser actores ni improvisadores, sólo desean ser libres, tener un espacio para poder gritar, jugar y conocer gente diferente o rara”, dice.

Tus talleres de Improvisación Teatral virtuales son un éxito, ¿fue difícil adaptar este formato a las plataformas digitales?

Yo encontré un espacio muy interesante en volver con mis talleres. Encontré chicos y jóvenes adultos que estaban estresados, ansiosos, depresivos, por el asunto de estar encerrados en sus casas más de 100 días. Con mis talleres, mediante el juego de la Impro, desarrollamos las habilidades blandas y eso es una maravilla. Ahora estoy trabajando con niños.

¿Se podría decir que la Impro salvó a los jóvenes de caer en el estrés de la cuarentena?

La Impro me salvó del estrés durante la cuarentena. Yo no salgo, y decidí que los talleres fueran la prioridad dentro de mi casa, e identifiqué que el proceso por el que nos sentimos bien es en el cambio. Acepté que el mundo ha cambiado y que no íbamos a ser los mismos, y por eso, teníamos que reinventarnos. Este año, la palabra para mí, sería avanzar y tener esperanzas.

Tus inicios en la televisión fueron en ’1000 Oficios’, ¿fue difícil llegar a esa producción que era una de las más importantes en esos tiempos?

Con el mismo equipo hice una serie que se llamó ‘Taxista ra ra’ y también era protagonizada por Adolfo Chuiman. Yo lo conocía a él, a Efraín y a los productores. Cuando la serie (1000 Oficios) cumplió sus tres años, se hizo un casting abierto para buscar nueva gente y ahí entré. También hice casting en la primera temporada, pero no quedé, solo quedó Michael Finseth, porque los dos estábamos compitiendo por el papel de Memo y eso la gente no lo sabe.

Luego diste el salto a ‘Así es la Vida’, programa que te proyectó artísticamente.

Fue un cambio radical irnos a América. Cuando estuve en ’1000 Oficios’, se me presentó un mundo y con ‘Así es la Vida’ mi vida cambió, fue un gran momento. Además, nadie sabía lo que iba a pasar, si íbamos a durar un año o solo un mes. Lo recuerdo con mucho cariño.

¿Te molestaba que vincularan a Jerry y Marcelo como si tuvieran una relación sentimental?

Yo lo acepté normal porque creo que forma parte del estado humano, aceptarse como uno es, aceptar al otro, al mundo y por eso me encanta mi carrera. Por otro lado, los personajes generaron polémica y es eso lo que atrajo la atención. Luego, Jerry y Marcelo mutaron a estos ‘niños grandes’, que fueron protagonistas de un sinfín de aventuras.

¿Tuviste que sacrificar algo para seguir ese ritmo de trabajo en ‘Así es la Vida’?

Yo tuve un recreo de nueve años. Yo no pensé que iba a trabajar tanto tiempo en televisión de manera constante y que, aparte de la TV, iban a presentarse otras situaciones como los circos, los comerciales, las giras, los eventos. Fue un momento alucinante, mis 20 son insuperables. Cuando cumplo 30, fue un cambio radical donde la vida me dijo ‘frénate un poco, es momento de establecerte’ y me compré mi depa, pensé en mí y replanteé lo que hacía.

¿Te gustaría incursionar en algún papel que te rete como actor?

Me gustaría mucho. El personaje que siempre me acompaña es del perdedor, el héroe, el que lucha contra las adversidades y pierda una y otra vez, enganchando a la gente. Ese personaje es hermoso.

¿Sigues algunas producciones peruanas’ ¿te gusta alguna de ellas?

Me gusta ‘De vuelta al Barrio’ y ‘Princesas’. A mí, lo que me interesa, es que se hagan una, dos, tres producciones, que exista un espacio para que mis compañeros sigan trabajando, porque yo veo una ausencia de producciones. Ojalá que esto cambie cuando pase toda esta pandemia para beneficio del sector artístico.

Germán Loero

Actor. Popular actor conocido por sus interpretaciones en exitosas series peruanas como “1000 Oficios”, “Así es la vida”, “Al fondo hay sitio”, “Las Locas Aventuras de Jerry y Marce”, “Los Reyes del Playback” entre otros.