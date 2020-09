Hace unos minutos, Germán Loero dio a conocer a través de sus redes sociales, que sufrió un terrible accidente mientras se encontraba manejando su scooter por la ciclovía de Miraflores. Él actor comentó que el auto no frenaba y, debido a eso, lo arrastró por la calle. Hace unos momento, el popular Jerry confirmó que tiene una costilla fracturada.

“Ahora estoy en la clínica. Fue en Miraflores, yo estaba en mi scooter y el carro me agarró. No frenaba, los dos no estábamos a velocidad, pero el carro no frenaba y me arrastró por la calle”, comentó el actor para diario Correo.

"La gente de Miraflores y los paramédicos llegaron y me trataron bien (...) creo que la casaca evitó que la llanta me trepara, porque me estaba apretando "

RESULTADOS

Hasta el momento, el actor se encuentra internado en una clínica de Miraflores. Además, comentó que al auto no golpeó su cabeza ni sus piernas.

"No me agarró la cabeza ni las piernas, gracias a Dios. tengo una costilla fracturada. Todo fue en la tarde, como a las 4 de la tarde y aún sigo en la clínica”.