Gian Piero Díaz contó por qué decidió dejar su excanal y pasar a 'Esto es Guerra' (VIDEO)

Luego de la ola de críticas que recibió en las redes sociales por su pase a Esto es Guerra, Gian Piero Díaz decidió aclarar por qué aceptó firmar un contrato con Pro TV, productora de América Televisión.

"El 12 de diciembre se da una reunión para saber exactamente cuál era mi futuro y voy a hablar en singular porque creo que las cosas se manejan de manera personal. Y ese día 12 a mí me dicen que ya no hay nada para mí en ATV", contó el exconductor de Combate.

Pese a que guarda un gran cariño a su excanal, el popular 'Pipi' confesó que sintió que ya había acabado su ciclo en dicho canal.

"Es una cosa que uno no lo dice, se queda callado, pero cuando se genera algún tipo de especulaciones, prefiero aclarar. Yo me iba el 14, como ellos lo sabían. Me iba de vacaciones largas que son las que siempre me tomo con la familia. Yo me iba por un largo tiempo y realmente lo que sí tenía claro (...) es que yo ya había cerrado un ciclo en mi carrera profesional en ATV", explicó en el programa En boca de todos.