Hace unas horas, Instarándula publicó dos videos en el que se ve una pelea en la que está involucrado Giancarlo Scarpati. Las imágenes muestran a tres hombres en la vía pública, uno de ellos golpea primero y Scarpati trata de corresponder a la agresión con una valla de cemento de tránsito.

Scarpati declaró para Diario Correo y reveló que el motivo de la gresca fue un ataque de celos de su parte y que la agresión fue mutua con un joven del cual se enamoró antes.

“Lo que pasó es que este chico del cual yo estaba enamorado, saliamos de una reunión y estuve en un ataque de celos, él estaba con una tipa y nada en verdad, lo fui a buscar y él me agredió y yo obviamente me defendí, pero él me agredió a mi también”, señaló a Diario Correo.

“ES UN ENVIDIOSO”

A Giancarlo se le consultó si ve posible que este altercado lo perjudique para volver a la producción de Magaly Medina haciendo divertidas notas, por lo que el popular personaje respondió que “ya está solucionado”.

“Yo creo que Samuel es un envidioso, y siempre busca la manera de sacar las noticias a su antojo. Ojalá que le hagan caso pues. A Dios gracias estoy bien y ya solucionamos todo”. comentó.

