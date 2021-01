La expareja y madre del último hijo del salsero Josimar, Gianella Ydoña, fue detenida la noche del último sábado en una vivienda en La Victoria y acusada por el presunto delito de microcomercialización de droga, tras haber sido intervenida con 85 bolsitas de droga en su poder.

En las imágenes que difundió el programa ‘Amor y Fuego’, se pudo ver a la joven conocida como ‘La Protagonista’ asegurar que es inocente y que a ella no se le ha encontrado nada.

“Soy inocente causa... Es mentira (que me han encontrado droga). Es un proceso, a mí me han encontrado limpia, no había nada”, se escucha decir a Gianella Ydoña en breves declaraciones al programa de espectáculos.

Asimismo, se conoció que la detención fue en casa de Jonaiker Madrid, más conocido en el mundo del hampa como ‘Plomo Plomo’, quien sería la nueva pareja de Gianella Ydoña.

Según informó la Policía, la intervención se realizó después de dos meses de un trabajo de inteligencia, tras la llegada de un nuevo inquilino al jirón Andahuaylas en La Victoria.

Hasta la comisaría también llegó la madre de Gianella Ydoña, quien esquivó en todo momento las cámaras. “No tengo nada que hablar por favor, esto es un tema privado”, expresó la señora Susana Loayza.

Finalmente, se supo que Gianella Ydoña permanecerá detenida hasta seis días por el presunto delito de microcomercialización de drogas.

