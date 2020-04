La ex pareja de Josimar, Gianella Ydoña, ha sido denunciada por agredir a un familiar del salsero en el Centro de Lima, pese a la cuarentena por coronavirus que está atravesando todo el país.

Según la hija de la agraviada, Ydoña estaba tomando y fumando con unos amigos en el jirón Huánuco cuando vieron a Guisella Villanueva (tía del cantante) y la agredieron con un celular, rompiéndole la cabeza.

“La señora Gianella Ydoña estaba cerca a la casa de su madre tomando, al promediar las 5 de la tarde, y al ver a mi mamá en la calle comenzó a insultarla con sus amigos", comentó Liz Rossenouff Villanueva a Perú 21. "Ellos no se aguantaron y se acercaron para pegarle. Gianella con su celular le rompió la cabeza”, señaló

Del mismo modo, afirmó que ya denunciaron a la expareja del salsero. “Ahorita estamos en al comisaría presentando la denuncia y pido que le hagan un examen toxicológico y de alcoholemia a Gianella, para que vean que esto es verdad porque dice que mi mamá se golpeó con un árbol”, sentenció.

Como se recuerda, Ydoña señaló hace unos días al programa “Magaly TV: La Firme” que desde el 2019 Josimar no le envía la pensión de su hijo y para la cuarentena solo le envió una canasta de víveres.

“Ahora tampoco me da la pensión del bebé desde que ha empezado esto de la cuarentena porque según él no tiene dinero porque no está trabajando”, afirmó

VIDEO RECOMENDADO

Expareja de Josimar lo acusa de no pagar departamento donde vive con su hijo

Expareja de Josimar lo acusa de no pagar departamento donde vive con su hijo. (Video: ATV)