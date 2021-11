No dio para más. El reconocido cantautor nacional Gianmarco se quebró en llanto durante una de sus presentaciones en Huancayo. El artista respondió a las críticas que recibe por redes sociales en medio de lágrimas.

“Es muy difícil, no ha sido fácil. La gente ve una parte de mí solamente, otros hablan de mí también”, indicó en el video compartido por el popular Samuel Suárez, conocido como ‘Samu’, en el portal ‘Instarándula’.

En otro momento, el cantante, quien se separó de su esposa hace más de un año, hizo referencia a su carrera musical e indicó que “nadie le quita 31 años de música”.

“Es muy jodido estar acá parado, es muy difícil hacerlo. Yo no tengo una posición o adopto una pose, soy lo que soy. El que me quiera, que me quiera y el que no, no pasa nada, ya está”, agregó.

En medio del apoyo que recibía del público, el artista aseguró que “el tiempo cura todo y habla por sí solo”.

