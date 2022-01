Gigi Mitre fue muy directa al dar su opinión sobre la relación de Rodrigo Cuba y Ale Venturo y lo hizo este lunes, en el regreso de “Amor y Fuego” a las pantallas de Willax TV.

La conductora de televisión estaba hablando con Rodrigo González, ‘Peluchín’, en “Amor y Fuego”, sobre la entrevista que ofreció Melissa Paredes al programa “Mujeres Al Mando”, cuando dio su punto de vista.

Al ser consultada por su partner sobre qué pensaba ella de que el futbolista hubiera oficializado a la mejor amiga de Natalie Vértiz tan rápido, Mitre respondió con sinceridad y sin pelos en la lengua.

“(¿Te la crees?) ¿De que pasa algo entre ellos? Claro que me lo creo, pero lo que también me parece es que el ‘Gato’ Cuba ha estado desesperado por presentar a alguien, o sea por hacer público que él está haciendo sui vida”, dijo inicialmente.

“Que él no se va a quedar como un reno... Él rápido, (dijo) ‘Yo también quiero mostrar (que estoy con pareja)’, eso es lo que creo yo... No es que estoy dudando que estén, que le guste (Ale Venturo), pero si no era ella era cualquier otra”, finalizó al respecto.

